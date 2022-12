Anziani coniugi massacrati a Padova | convalidato il fermo della figlia | “È in uno stato mentale drammatico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) “È in unoa me del tutto sconosciuto rispetto alla persona che era tempo fa. Una situazione umanamente difficile, perché è quasi impossibile stabilire un rapporto con la mia assistita”. L’avvocata Elisabetta Costa ha descritto così Diletta Miatello all’uscita del colloquio durato pochi minuti con il gip di, in cui la sua assistita si è avvalsafacoltà di non rispondere. La 51enne è ritenuta responsabile dell’omicidiomadre, Maria Angela Sarto, 84anni, e del ferimento dell’89enne padre Giorgio Miatello. Il giudice dopo l’udienza hail. L’ipotesi di reato è di omicidio e lesioni aggravate. Nel frattempo l’esame autoptico eseguito oggi, 30 dicembre, non è risultato definitivo. Ulteriori ...