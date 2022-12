Antonio | aggredito e ferito da un' orsa | ' Pensavo di morire | ho detto addio ai miei'

Corriere Roma

La ricostruzioneRabbia sono tre notti che non dorme, rivivendo quei terrificanti istanti vissuti faccia a faccia con l'animale che, per difendere i suoi cuccioli, lo ha...da un'orsa nel parco d'Abruzzo , si salva per miracolo. E' la storia diRabbia, ingegnere di 33 anni residente ad Ausonia, nel Frusinate , che è sopravvissuto all'attacco grazie all'... Parco d'Abruzzo, 33enne aggredito da un'orsa e ferito a una gamba e all'addome: «Un audio ai miei per dire addio» Antonio Rabbia è stato aggredito da un'orsa e negli occhi ha ancora il terrore provato in quegli istanti drammatici. Il 33enne di Ausonia, in provincia di Frosinone, racconta di aver temuto il peggio ...La FIAP (Federazione Italiana Associazioni Partigiane) si riorganizza in Sicilia, attraverso lelezione di un nuovo presidente regionale del sodalizio, costituito nel 1949 da partigiani dispirazione ...