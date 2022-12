Antica edizione del Don Chisciotte venduta per mezzo milione di euro a Parigi La storia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Una delle più antiche edizioni del Dondella Mancia si trovava dal 1936 nella biblioteca privata di Jorge Ortiz Linares (1894-1965), ex ambasciatore boliviano in Francia. I due volumi del capolavoro dello scrittore spagnolo Miguel de Cervantes sono stati venduti aper 504.000dalla casa d’aste Sotheby’s. Si tratta di una terzadella prima parte – stampata nel 1608 – e di una primadella seconda parte – stampata nel 1615. Don, l’opera che tutti conoscono Anche la primadelle sue “Novelle esemplari”, del 1613, è stataper 403.200. «Questi testi appartengono a quella che Goethe chiamò nel 1827 la Weltliteratur, cioè opere che tutti conoscono, che tutti vivono, di ...

