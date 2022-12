“Animale | stai seduto” Choc a Montecitorio | succede di tutto durante la seduta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) È bagarre in Parlamento per la discussione del decreto Rave. Colpi bassi tra maggioranza e opposizione, sul primo provvedimento del governo Meloni. E come se si fosse al mercato, alcuni deputati hanno dato il peggio di loro, facendo vergognare una nazione intera.la discussione non sono state poche le volte che il Presidente della Camera Fontana è dovuto intervenire (a volte anche sorridendo) per placare gli animi dei colleghi maleducati e senza dubbio irrispettosi del luogo e della loro funzione. È successo di: urla, offese personali, minacce e anche gesti scurrili. Momenti vergognosi che avrebbero potuto ricordare una rissa da bar, o una scuola media nell’ora di buco. Come testimonia un video di Open, le cose non potevano andare peggio e probabilmente, oltre alla colpa dei diretti interessati, il dito è anche da puntare su chi quella ...