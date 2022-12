Andrew Tate deride Greta Thunberg ma viene arrestato per un motivo gravissimograzie al video

Open

L'ex kickboxer americano - britannicoe il fratello Tristan sono stati arrestati in Romania nell'ambito di un'indagine per traffico di esseri umani. Lo rendono noto i media romeni. Mercoledìera stato protagonista di uno ...Violento, sessista, misogino e negazionista della crisi climatica. Basterebbero queste parole per descrivere, l'ex kickboxer e ora influencer dalle posizioni di estrema destra zittito dalla leader ambientalista Greta Thunberg su Twitter, dopo essere stata citata in un suo post in cui si vantava ... Andrew Tate, la delirante risposta a Greta Thunberg: gli insulti sessisti mentre fuma il sigaro - Il video La polizia rumena ha arrestato giovedì pomeriggio a Bucarest l’ex pugile e streamer Andrew Tate e suo fratello Tristan Tate, entrambi indagati per il loro presunto coinvolgimento in un traffico organi ...L’ex campione di kickboxing angloamericano è stato arrestato per traffico di esseri umani. Il giorno prima sui social aveva provocato Greta Thunberg, ottenendo dalla ragazza svedese una graffiante ris ...