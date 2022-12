Amichevole 2022 | l’Atalanta travolge 10-1 il Crema | poker di Zapata | doppietta di Muriel

(Di venerdì 30 dicembre 2022)10-1 il, formazione che milita in Serie D, nella sua ultimainvernale prima della ripresa del campionato di Serie A/2023, fissata al 4 gennaio a La Spezia: decidono ildi Duvan, ladi Luise le reti messe a segno da Ruslan Malinovskyi, Mario Pasalic, Davide Zappacosta, Giorgio Scalvini. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH Nella prima frazione di gara la squadra guidata dal tecnico Gian Piero Gasperini passa in vantaggio dopo appena undici minuti con un gran mancino di Ruslan Malinovskyi e, una decina di minuti più tardi, firma il raddoppio con Duvan. Poco dopo la mezz’ora anche Mario Pasalic si iscrive al tabellino dei marcatori e, in pieno ...

termina così dopo otto gare di fila (6 in A e due in) la striscia di partite senza gol subiti, ma soprattutto ci sono da registrare le assenze di Chiesa e De Sciglio. Allegri alterna in ...JUVENTUS - STANDARD LIEGI 1 - 1 32' aut. Danilo, 56' rig. Soulé JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny (46' Perin); Danilo (46' Gatti), Bremer (46' Rugani), Alex Sandro (46' Huijsen); Akè (60' Barbieri), ... Amichevoli, Juventus-Standard Liegi 1-1: i bianconeri chiudono il 2022 con un pari - Sportmediaset Juventus - Standard Liegi highlights e gol, ecco le immagini dell'amichevole. Soulé salva la faccia dei bianconeri ...Juventus-Standard Liegi è un'amichevole e si gioca venerdì alle ore 14:30: notizie, statistiche, tv, probabili formazioni, .... La squadra di Massimiliano Allegri , sta facendo di tutto per arrivarci ...