Allegri | ' Il gol subito? Bene | ci ha dato una svegliata Chiesa ci sarà a Cremona'

CalcioMercato.it

"La palla nel primo tempo viaggiava troppo lentamente, i giovani hanno avuto un'altra gamba", ha commentato l'allenatore della Juve Maxdopo il pari con lo Standard Liegi. Sugli infortunati: "Chiesa sarà disponibile per Cremona, anche gli altri sono sulla buona strada".... Matias Soulé è riuscito a segnare la rete dell'1 - 1 che ha permesso alla Juventus didi ...gara l'argentino ha parlato ai microfoni di SkySport per commentare la prestazione e il suo primo... Il gol vittoria non basta: se ne va alla Juventus L'allenatore della Juve commenta il pari con lo Standard Liegi: "La palla nel primo tempo viaggiava troppo lentamente, i giovani hanno avuto un'altra gamba" ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...