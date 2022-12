La Gazzetta dello Sport

Szczesny Si è bloccato il collo prima del, se non ce la fa giocherà Perin'. Il bilancio del 2022 approfondimento Le meno battute nel 2022: Milan e Napoli sul podio Infine,traccia un ..."La palla nel primo tempo viaggiava troppo lentamente, i giovani hanno avuto un'altra gamba", ha commentato l'allenatore della Juve Maxdopo il pari con lo Standard Liegi. Sugli infortunati: "Chiesa sarà disponibile per Cremona, anche gli altri sono sulla buona strada". Allegri: "Il gol preso Bene, ci ha dato una svegliata. Chiesa ci sarà a Cremona" Torino, 30 dic. - (Adnkronos) - "Chiesa sta bene, può essere disponibile per Cremona, vediamo. Ha fatto un buon allenamento con la squadra, oggi ha fatto differenziato ma le condizioni sono ...Nell'ultima partita del 2022 la Juventus di Massimiliano Allegri ha ottenuto un pareggio in amichevole contro lo Standard Liegi. Al termine del match, l'allenatore della Juve ha voluto ricordare Pelé, ...