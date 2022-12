Alghero | operatore ecologico spara a due colleghi e si suicida

L'Unione Sarda.it

Tragedia all'alba ad Alghero: nella città sarda un operatore ecologico ha ferito due colleghi sparandogli alle gambe e si è poi suicidato rivolgendo l'arma, una pistola, contro se stesso. Teatro del dramma, di cui sono ...La tragedia si è consumata questa mattina nell'ecocentro comunale di Alghero, in via degli Artigiani. Le notizie sono ancora frammentarie: un operatore ecologico, per ragioni ancora sconosciute, ha ... Alghero, operatore ecologico spara a due colleghi e poi si toglie la vita La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 05:30 nell'ecocentro comunale di Alghero. Per ragioni ancora sconosciute, un operatore ecologico ha aperto il fuoco contro due colleghi prima di ...