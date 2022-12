Alghero | operatore ecologico spara a 2 colleghi e si suicida

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ha primato ai duealle gambe, poi si è seduto e ha rivolto l'arma contro se stesso uccidendosi. La tragedia si è consumata questa mattina nell'ecocentro comunale di, in via ...

TGCOM

La tragedia si è consumata questa mattina nell'ecocentro comunale di, in via degli Artigiani. Le notizie sono ancora frammentarie: unecologico, per ragioni ancora sconosciute, ha ...ecologico spara a due colleghi alle gambe, poi si uccide La tragedia si è consumata la mattina di oggi, venerdì 30 dicembre, nell'ecocentro comunale di(provincia di Sassari), in ... Alghero, operatore ecologico gambizza due colleghi e poi si suicida Un operatore ecologico ha sparato alle gambe i colleghi, all'interno dell'ecocentro comunale di Alghero. Indagano i carabinieri.Ha prima sparato ai due colleghi alle gambe, poi si è seduto e ha rivolto l'arma contro se stesso uccidendosi. La tragedia si è consumata questa mattina ...