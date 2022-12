Alfa Romeo Giulietta 2024 | come sarà la compatta del Biscione

(Di venerdì 30 dicembre 2022), nel segno del nuovo corso del, " Da zero a zero" . Ovvero da zero auto elettrificate a inizio 2022 a tutta la gamma a zero emissioni nel 2027 . Il piano industriale del ...

AlVolante

La casa automobilistica italianasfrutta la tecnologia blockchain per tracciare i dati dei propri veicoli, mentre un nuovo accordo da parte di Ferrari fa accenno all'integrazione di NFT.Giulietta , nel segno del nuovo corso del Biscione, " Da zero a zero" . Ovvero da zero auto elettrificate a inizio 2022 a tutta la gamma a zero emissioni nel 2027 . Il piano industriale del ... E se l'Alfa Romeo Giulietta tornasse così Alfa Romeo Giulietta, nel segno del nuovo corso del Biscione, “Da zero a zero”. Ovvero da zero auto elettrificate a inizio 2022 a tutta la gamma a zero ...Cresce la produzione industriale del comparto grazie alla salita produttiva dei nuovi modelli Stellantis - Il 2023 alle prese con un mercato ancora in difficoltà e la riconversione da accelerare ...