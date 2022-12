Al Nassr | non solo Cristiano Ronaldo | nel mirino anche un giocatore del Barcellona!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Nell’ultimo mese una delle squadre più menzionate è stata l’Al, per via della trattativa con, il quale potrebbe arrivare a percepire uno stipendio monstre di 200 milioni per due anni di contratto. Il club allenato da Rudi Garcia è primo nella Saudi Pro League e può contare su giocatori di livello come Ospina, Alvaro Gonzalez e Luiz Gustavo. I contatti sempre più ravvicinati con CR7 non sono l’unica grande mossa del club: secondo il Mundo Deportivo, l’Alsarebbe interessatoa Sergio Busquets, facendo capire che il club arabo fa sul serio e che vuole imporsi come riferimento per il calcio nel Paese, il quale ha intenzione di ottenere i diritti per i Mondiali del 2030. Mercato Busquets AlBusquets tra Barcellona, Ale ...