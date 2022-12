Al Nassr | dopo CR7 tentativo anche per Sergio Busquets

(Di venerdì 30 dicembre 2022)la trattativa, ancora in corso con Cristiano Ronaldo, l’Alci provaperdel Barcellona Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Mundo Deportivo,avrebbe ricevuto un’offerta importante dall’Al. Il club saudita sta ancora trattando Cristiano Ronaldo, ma vorrebbe fareun altro colpo.è in scadenza con il Barcellona e,l’addio alla nazionale spagnola, potrebbe salutare in anticipoil club blaugrana. Il centrocampista raggiungerebbe altri calciatori provenienti dal calcio europeo come Ospina e Luis Gustavo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio in Pillole

Commenta per primo L' Al -ha grandi piani per il futuro. Il club saudita non solo è vicino ad ingaggiare Cristiano Ronaldo , ma punta altri nomi illustri.l' indiscrezione legata a Kanté come nuovo obiettivo, ecco ...Di tutta la lista, solo Ronaldo attualmente non ha un clubaver rotto il contratto con il Manchester United a metà novembre. Non è chiaro se l'ex Juve andrà all'Al -in Arabia Saudita. ... Al Nassr, dopo Cristiano Ronaldo altro colpo in arrivo La squadra saudita fa sul serio sul mercato trasferimenti e vuole prendere il centrocampista del Barcellona già a gennaio ...In cielo, da dio del calcio, Pelè era già salito. Era il 21 giugno 1970. Minuto 18 della finale mondiale tra Brasile e Italia allo stadio Azteca di Città del Messico: rimessa ...