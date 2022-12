Al GF Vip7 tutti seguono un copione? Dana Saber smaschera la produzione VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Non è la prima volta che si parla di organizzazioni al GFVip. A volte per gli spettatori che guardano il reality da casa sembra davvero tutto assurdo, ovvero come sia possibile che alcune persone o alcune dinamiche si possono creare così all’improvviso. A volte capita di assistere a discussioni che non hanno alcun senso o L'articolo proviene da KontroKultura.