Al Arabiya | Cristiano Ronaldo ha firmato con l' Al Nassr

La Gazzetta dello Sport

... con su stampato il numero 7 e un nome:Ronaldo . Il talento portoghese sarebbe stato acquistato dalla squadra di Riad. Lo riporta il portale Al: in attesa dell'ufficialità, la ......Ronaldo è pronto a volare in Arabia Saudita . Il fenomeno portoghese ex Juventus , sarà ... che era nell'aria da giorni, è stato il sito arabo Al. CR7, secondo quanto riferito, ... Dall'Arabia: "Cristiano Ronaldo ha firmato con l'Al Nassr: 200 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo" Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Indiscrezione pesante lanciata in questi minuti dal media Al Arabiya, punto di riferimento del mondo saudita. Secondo quanto si apprende, Cristiano Ronaldo avrebbe firmato il ...