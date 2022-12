Aion - Dalla Cina arriva l' Hyper GT con un Cx di 0 | 19

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 30 dicembre 2022), marchio del colosso cinese GAC, ha presentato al Salone di Guangzhou laGT, una berlina sportiva elettrica che vuole conquistare il primato per il Cx più basso dell'intero panorama mondiale. La vettura sarà commercializzata innel corso del 2023, affiancando la sportivaSSR. Con un valore di 0,19, batte le tedesche. Partendo dai concetti espressi sulla concept Time del 2021, laha sviluppato un linguaggio stilistico denominato "water drop shaped by the wind" (letteralmente, "goccia d'acqua modellata dal vento"), che unisce forme allungate e filanti e una esasperata ricerca della minore resistenza all'aria possibile. LaGT, infatti, dichiara un Cx di 0,19 (contro, per esempio, lo 0,20 della Mercedes EQS) e sfrutta la piattaforma dedicata AEP 3.0 ...