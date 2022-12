Agnelli Tipiesse | l’anno si chiude in grande stile | 3-0 senza storia su Grottazzolina

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Bergamo. Tre flash per un 3-0 di tanta sostanza e altrettanta estetica: la migliordell’annata esalta il muro in partenza, capitan Cominetti nel secondo set e il concentrato di qualità corale perre i giochi. Sesta semifinale consecutiva in Coppa Italia A2 che arriva al termine di una prova a tratti scintillante. La Videxnon può nulla contro lo strapotere dei bergamaschi che si palesa a più riprese, incastonato dai 6 muri dell’Mvp Riccardo Copelli. Bergamo, memore anche del “sinistro” match di campionato, scatta dai blocchi andando molto vicina alla perfezione. Le due vittorie su Vibo e Cantù divengono il miglior carburante per una squadra che addenta la sfida lustrando a dovere l’artiglieria pesante: il 9-4 è un muro di Copelli, il 13-6 un ace di Jovanovic che precede un granitico ...

