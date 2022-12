Aereo in avaria sulle Dolomiti | la pilota 22enne salva tutti | Mi schianto | ho pensato

la Repubblica

è atterrato con uno schianto, con lei viaggiavano il fratello Mattia di 27 anni con la fidanzata Giorgia Qualizza di 28 . Hanno perso conoscenza, Silvia non ricorda niente dell impatto, ma ...Dalle prime ricostruzioni - apprende l' Ansa - l'atterraggio si è reso necessario per un calo di potenza del motore dell'. I tre ragazzi, che non hanno riportato ferite gravi, sono stati ... Trentino, aereo in avaria atterra a duemila metri. La pilota 22enne: "Il segreto è mantenere la calma, in vol… È giovanissima, ma molto determinata: ha fatto planare il suo aereo in caduta libera sulla neve a 2.100 metri. «Non mi fermo per un incidente, sarò una pilota» ...Un volo sopra le montagne, poi all'improvviso un problema e la caduta in picchiata. Poteva finire in tragedia ma i tre passeggeri dell'aereo di turismo sono salvi per miracolo ...