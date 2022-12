Addio Pelè | tre giorni di lutto nazionale in Brasile per il re del calcio Martedì i funerali

(Di venerdì 30 dicembre 2022) - Ilpiange Edson Arantes Do Nascimiento, per tutti 'O Rei', scomparso ieri a 82 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. Suo il record di gol in carriera. Resta l'unico calciatore ad aver ...

Il Sole 24 ORE

- Il Brasile piange Edson Arantes Do Nascimiento, per tutti 'O Rei', scomparso ieri a 82 anni dopo una lunga lotta contro il cancro. Suo il record di gol in carriera. Resta l'unico calciatore ad aver ...... Vila Belmiro (desiderio del grande campione) e i cancelli verranno aperti al pubblico per un giorno e mezzo, ma per l'pubblico non ci si potrà fermare davanti al suo corpo. In attesa di una ... Addio a Pelè, mito intramontabile del calcio brasiliano e mondiale