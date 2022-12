Addio ‘O Rey

(Di venerdì 30 dicembre 2022) ACF Fiorentina S.r.l. a socio unico. Sede legale in Firenze, Viale Manfredo Fanti n. 4 – Telefono +39 055 503011 – Fax +39 055 579572 Capitale Sociale € 7.350.000,00 I.V. – Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze 05248440488 Iscritto al registro della Stampa Periodica del Tribunale di Firenze n. 5667 in data 28 giugno 2008. Num. Lic. SIAE 1263/I/1336 2021 Tutti i diritti riservati. Fonte articolo e foto: www.acffiorentina.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Tiburno.tv

E il Cristo Redentore diventa verdeoro per la leggenda del calcioa Pele', Odel calcio L'ultimo omaggio a O Rei si svolgerà dove lui avrebbe voluto, ovvero sul campo di Vila Belmiro, lo ...... Josep Guardiola ONLY ITALY Nel giorno dell'a Pelé , l'eterno dilemma sul più forte del ... anche perché arriva a meno di 24 ore dalla scomparsa di O'Dai 12 ai 15 anni, la leggenda che ci ha appena lasciati ha giocato a calcio a 5 nel Bauru. Un ambasciatore di questa disciplina sportiva, importante per la sua crescita ...La commozione sui social. Il re del calcio morto a 82 anni. SPECIALE Lunedì la veglia funebre e martedì i funerali. E il Cristo Redentore diventa verdeoro per la leggenda del calcio Eredi si divideran ...