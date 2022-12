Addio app Immuni | non ci mancherai

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 dicembre 2022)se ne va e non sentiremo la sua mancanza. L'applicazione ideata per effettuare il tracciamento dei contatti potenzialmente esposti al virus Sars-Cov-2 è stata tale solo sulla carta. Così a oltre due anni dal suo lancio, era il giugno del 2020, l'app si eclissa insieme alla Piattaforma unica nazionale per la gestione del Sistema di allerta Covid-19, che sarà dismessa dal 31 dicembre. L'annuncio è arrivato dal ministero della Salute, che ha precisato anche l'interruzione, dalla stessa data, di ogni trattamento di dati personali effettuato in precedenza. L'app non sarà più fruibile negli store, non funzionerà più sugli smartphone in cui è stata installata e conserverà solo le Certificazioni verdi acquisite in passato. L'idea di allertare chi era stato in contatto stretto con un positivo era teoricamente buona per frenare la corsa del virus, ma l'inadeguatezza del ...