Addio al discografico Elio Cipri | il toccante messaggio della figlia Syria su Instagram

Il toccantedi Syria all'amato papà Elio. Ad annunciare la morte di Elio Cipri è stata la cantante Syria, figlia del celebreitaliano . Uno scatto ricco di gioia e parole ricche di ...Ph: Syria IG Non è stato per niente facile dirti, ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni e siamo riusciti a dirci cose speciali. Grazie di tutto papone mio, ascolto e riascolto i messaggi vocali sulla nostra chat, la ... Addio a Elio Cipri, grande discografico e talent scout - Musica Addio a Elio Cipressi, detto Cipri, uno dei grandi discografici e talent scout della musica italiana, padre della cantante Syria e del promoter Giorgio. Aveva 74 anni ed è scomparso a Roma. (ANSA) ...Addio a Elio Cipressi, detto Cipri. E' scomparso uno dei grandi discografici della musica italiana, nonchè padre della cantante Syria e ...