Adani sicuro su Pelé | «Era l’invenzione del calcio come lo conosciamo»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Anche Leleha voluto ricordare con alcune parole, scomparso nella serata di ieri all’età di 82 anni Intervistato dall’Ansa, anche Leleha voluto dedicare un suo ricordo a. LE PAROLE – «Pelè ci ha spiegato prima cosa avrebbero fatto Maradona e Messi. O Rei èdellooggi, per gesti tecnici, atletici, letture, intuizioni, finte, conclusioni. E’aver portato la massima espressione della natura del calciatore dentro al gioco». L'articolo proviene daNews 24.

ItaSportPress

