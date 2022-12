Agenzia ANSA

Il Tar del Lazio, nella vicenda della revoca della concessione delle autostrade laziali ed abruzzesialla società Strade dei Parchi Spa del gruppo Toto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per ritenuto contrasto della legge - provvedimento, con la quale è stata dichiarata ...... Diego Cattoni , presidente Aiscat , l'associazione delle concessionarie autostradali, ha spiegato: Cosa aspettarsi dal prossimo anno Con il nuovo anno non ci sono aumenti sulla. Questa è ... A24-A25: giudici, presupposti non comparabili Ponte Morandi - Lazio A gennaio potrebbero arrivare i rincari dei pedaggi autostradali su buona parte della rete italiana. Ecco dove si pagherà di più.Il Tar del Lazio, nella vicenda della revoca della concessione delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 alla società Strade dei Parchi Spa del gruppo Toto, ha sollevato questione di legittimità ...