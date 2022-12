(Di venerdì 30 dicembre 2022)anche ain, l’iniziativa lanciata dal5 Stelle dove i protagonisti sono i sorrisi dei bambini, ie l’ambiente.30, infatti, dalle ore 10, gli attivisti delallestiranno un gazebo in Piazza Garibaldi dove ogni bambino potrà portare i propriche non usa più e scambiarli con quelli che troverà. Lo scopo dell’iniziativa è dare una seconda vita alle bambole e ai giochi scartati e abbandonati, o magari superati “per limite d’età”, videogiochi sostituiti dall’ultimissimo modello ma perfettamente funzionanti, ai libri per bambini e per ragazzi, riducendo la produzione di plastica ed evitando che tanti ...

Il Faro online

...vicino ospedale San Paolo dove però è deceduto Ore 17.13 Un morto aUn morto a... martedì, a Genova e Savona fino a mezzanotte di, nelle valli Aveto, Trebbia e Scrivia fino ......ha fatto esplodere un petardo sulle scale dell'istituto alberghiero Rossini di via... Le news della scuola in primo piano,: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno ... A Terracina, oggi venerdì 30 dicembre torna Giocattoli in MoVimento Fratelli d’Italia può contare sull’apporto di altri due importanti esponenti politici locali: Luca Caringi e Alessandra Feudi. Per Caringi si tratta di un atteso ritorno nella sua casa politica, essen ...TERRACINA – Entrano in Fratelli d’Italia due importanti esponenti politici locali: Luca Caringi e Alessandra Feudi. Per Caringi si tratta di un atteso ritorno nella sua casa politica, essendo stato il ...