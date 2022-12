A Ischia in 200 potranno rientrare a casa dopo la frana

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEmanate dal commissario per l’emergenzaGiovanni Legnini e dal commissario prefettizio dimicciola, Simonetta Calcaterra, le ordinanze per la nuova definizione delle aree a rischio, per disciplinare le condizioni di rientro adella popolazione sfollata e per mettere in campo le prime misure di sostegno alla popolazione colpita dalla alluvione del 26 novembre scorso. Nelle ordinanze l’intero comune dimicciola è stato suddiviso in zone diverse a seconda del rischio idrogeologico e sono state definite misure specifiche per ciascuna di esse: in forza di questi provvedimenti poco meno di 200 personefar rientro nelle loro abitazioni già nelle prossime ore, mentre circa 300 abitanti del comune isolano non ...