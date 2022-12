365 giorni con Maria | 30 dicembre | “Regina delle famiglie” è il titolo voluto da Giovanni Paolo II

Il Fatto Quotidiano

Non abbiamo adottato una specifica ordinanza perché questo Regolamento è già vigente sul nostro territorio, a tutela delle persone e degli animali, durante tutti idell'anno.' ' Credo sia ...Afrodite darà forza e amore durante iche ci aspettano senza risparmiarsi. Renderà magico tutto ciò su cui poggerà la sua attenzione e trasformerà in accordo e prospettiva ogni singolo ... Fedez racconta i suoi 365 giorni di dolore e gioia: il commovente video L'ultimo brindisi dell'anno deve essere speciale, per onorare fino in fondo i 365 giorni appena passati e aprire con un gesto benaugurante i mesi a venire. Ecco allora che abbiamo selezionato il bever ...È il primo Natale dopo l’operazione per il cantante Fedez che, anche in questi giorni di festa, ha deciso di condividere con i follower il suo delicato… Leggi ...