Zuppa di Porro 29 dicembre 2022

(Di giovedì 29 dicembre 2022)di. Tre notizie su tutte: la sindrome cinese, il papa emerito sta male, molto male, e approvato il decreto sicurezza. Grossman sembra Saviano sulle elezioni in Israele, dice che è il caos. Gramsci altro che Berlinguer sulla questione morale. Ex Ilva salavata con i nostri soldi, Ita dicono che sia la volta buona e fuga dalle Polizze Vite. Wsj i banchieri non si beccano più i bonus Tra le poche librerie con il Padreterno è liberale in vetrina la Libreria Buona stampa di Courmayer: se siete da quelle parti e volete comprare andate da loro. #rassegnastampa29dic L'articolo proviene da Nicola

Nicola Porro

Guarda il video commento di NicoladallaI due si conoscono da quarant'anni e, quando il suo braccio destro finisce in carcere, la Bonino non fa una dichiarazione né a difesa né d'attacco. Capite bene che la Bonino non può ...In soldoni, significa che se mi dai da mangiare sempre la stessafinisce che vomito. L'ideatrice (suppongo sia una donna) delle novels da cui i due film sono tratti e/o ispirati (non ricordo ... La Russa, leggere Sansonetti: “Il Msi rese più ricca la democrazia” Alessandro Porro (Sos Mediterranee) a Huffpost tra un pranzo con zuppa di verdure e una giornata di addestramento. La preoccupazione delle ong per le nuove ...Il conduttore di Quarta Repubblica e la Zuppa di Porro coi baffi. Caccia al tesoro in libreria per trovare Il Padreterno è liberale ...