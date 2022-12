Zingaretti attacca il governo | “Ecco l’Italia della destra”

Secolo d'Italia

ROMA -il governo dopo che la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha fatto un bilancio di questi primi mesi di esecutivo: 'Nel corso della conferenza stampa di fine anno - scrive l'ex ...In questi mesi, ancor prima delle dimissioni del governatore Nicola, abbiamo assistito a un vero e proprio teatrino, con trattative, aut - aut, discussioni e quant'altro. Alla fine il ... Lazio, Rocca attacca il modello Zingaretti: «Ha creato una sanità per pochi. Noi rimedieremo» Un errore dopo l'altro commessi dai segratari di Pd e M5s. Goffredo Bettini, dirigente nazionale dem, non le manda a dire: "Un suicidio annunciato" ...La campagna contro il candidato di Fdi in Lazio mentre il dem è condannato per danno erariale È più imbarazzante per un candidato una condanna di due mesi fa, o una condanna risalente a 36 anni fa In ...