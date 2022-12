YOUBUYME | il nuovo modello di e-commerce bergamasco si prepara al lancio il 18 gennaio 2023

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Qualche anno fa Michele Paruta di Sotto il Monte ha un’intuizione: semplificare lo shopping attraverso una piattaforma che permette di trovare il prodotto desiderato senza spendere pomeriggi interi per negozi o ore su internet alla ricerca dell’articolo perfetto. “E se fossero i negozianti a comprare noi clienti con la loro consulenza?significa questo: “Comprami, compra la mia fiducia- spiega Michele Paruta, che fin dall’inizio aveva un obiettivo ben preciso: ribaltare il paradigma dello shopping. Dopo due anni di sviluppo – supportato dalla Digital Agency di Bergamo, Valeo.it -, 30 specialisti al lavoro e più di 300 commercianti affiliati, oggiè in dirittura d’arrivo e ilè stato fissato dal suo team per il prossimo 18. Già oggi è possibile provare la ricerca di un prodotto sul ...