Yara | il gip | indagare il pm Ruggeri per depistaggio Si riapre il fronte sul Dna di Bossetti

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Non c’è pace pere non c’è fine alle pendenze che gravano come una spada di Damocle sul prosecco e suoi suoi protagonisti. A partire dal pm di Bergamo Letizia. La donna che ha lottato per trovare l’assassino della 13enne di Brembate e assicurarlo alla giustizia. Il magistrato sul cui conto oggi il gip di Venezia Alberto Scaramuzza ha stabilito diperin merito alla presunta non corretta conservazione dei 54 campioni di Dna rinvenuti sul corpo della 13enne di Brembate e che la difesa di Massimochiede da tempo di potere analizzare. Ordinando pertanto la trasmissione degli atti al pm della procura veneta, perché proceda all’iscrizione nell’apposito registro. Caso, il pm Letizianel mirino del gip di Venezia E ...