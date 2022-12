Wta Auckland 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il, le, gli, latv edel torneo Wta 250 di, previsto dal 2 all’8 gennaio. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, che ha costretto il torneo a fermarsi per ben due edizioni consecutive, si torna a giocare sui campi della città neozelandese, da anni appuntamento fisso pre-Australian Open. La maggior parte delle top players ha preferito rimanere in Australia e giocare ad Adelaide o nella United Cup, per cui adavremo una sola top-40, che però richiama già un buon pubblico. Si tratta della numero 7 del ranking Coco Gauff, che avrà come principali avversarie sulla carta Sloane Stephens e Leylah Fernandez. Elisabetta Cocciaretto è invece pronta a difendere i colori azzurri. Latelevisiva è ...

Sky Sport

PROGRAMMALunedì 2 gennaio: Primo Turno Martedì 3 gennaio: Primo Turno Mercoledì 4 gennaio: Secondo Turno Giovedì 5 gennaio: Secondo Turno Venerdì 6 gennaio: Quarti di finale Sabato 7 ...... Coppa del Mondo Adelboden maschile 7 - Sci alpino: Coppa del Mondo Kranjska Gora femminile 9 - Tennis: Atp Adelaide 2 e Atp9 - Tennis:2 eHobart 10 - Volley: Challenge ... Venus Williams giocherà Australian Open e Wta Auckland a 42 anni For full details of our coverage of top stories, please see our regularly updated News Advisory. (*) : Event updated in the last 24 hours. BEIJING (China) - Monthly press conference of China's ...Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Wta 250 di Auckland, previsto dal 2 all'8 gennaio.