Wanda Nara | la vita da single inizia con il costume super sexy

(Di giovedì 29 dicembre 2022) A novembre qualcuno ci aveva creduto a un riavvicinamento tra Mauro Icardi e. Dopo un anno burrascoso, fatto di indiscrezioni sui tradimenti di lui, di botta e risposta social e di interviste-verità rilasciate alle tv italiane e argentine, i due avevano stupito tutti postando scatti di coppia in un lussuoso resort alle Maldive. La coppia, che sembrava scoppiata da tempo e già con le carte del divorzio pronte, si era ritrovata? Adesso èa fare chiarezza. Natale con i figliin ArgentinaPrima di Nataleè partita insieme ai cinque figli alla volta dell’Argentina. Nel suo Paese natio, l’imprenditrice sta trascorrendo un periodo felice, circondata dagli affetti. Dopo qualche giorno in famiglia,e i bambini si sono diretti (a bordo di ...

sta trascorrendo le vacanze con la propria famiglia in Argentina . Tra una storia e l'altra in cui si diverte con i figli o spiega i nuovi progetti a cui sta lavorando,parla anche ...Potevano mancare gli aggiornamenti sulla turbolenta vita sentimentale dianche a ridosso del Natale Naturalmente no, ma stavolta l'imprenditrice argentina ha stupito i follower di Instagram con una risposta che rimette tutto in discussione. Si è parlato a lungo ...