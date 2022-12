(Di giovedì 29 dicembre 2022) La tv filippina GMA ha condiviso ilispirata all'animeV, progetto intitolato Voltes V Legacy. Laanimata degli anni '70V, conosciuta in Italia come Macchina Superelettromagnetica Voltes V, ha dato vita a un progettofilippino intitolato Voltes V Legacy, di cui è stato condiviso il. Il video anticipa sequenze d'azione, atti di eroismo, villain e le prime immagini dei protagonisti delle incredibili avventure. Voltes V Legacy debutterà alla mezzanotte del 31 dicembre 2022di GMA, come confermato anche dal. Il progetto è diretto da Mark A. Reyes e la ...

Movieplayer

... Daitarn 3 (Muteki kjin Daitn 3),V e Mobile Suit Gundam (Kid senshi Gandamu) con quest'... svelata la data di uscita al cinema Lightyear " La vera storia di Buzz: nuovoper il film ...... Daitarn 3 (Muteki kjin Daitn 3),V e Mobile Suit Gundam (Kid senshi Gandamu) con quest'... svelata la data di uscita al cinema Lightyear " La vera storia di Buzz: nuovoper il film ... Vultus V: il trailer della serie live-action in arrivo sugli schermi filippini La tv filippina GMA ha condiviso il trailer della serie live-action ispirata all'anime Vultus V, progetto intitolato Voltes V Legacy.Voltes V Legacy, la serie TV live action filippina basata sull'anime Vultus 5, si mostra con il nuovo trailer "This is our legacy".