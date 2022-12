Volley | Tabellone Final Four Coppa Italia 2023 | calendario | date | programma | orari | canale tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Ladelladiandrà nel weekend del 25-26 febbraio al Palazzetto dello Sport di Roma. Le migliori otto formazioni del girone d’andata di SuperLega si sono fronteggiate nei quarti die in partita secca e le quattro vincitrici hanno staccato il biglietto per gli atti conclusivi della competizioni. Le semii che andranno in scena sabato 25 febbraio sono totalmente inattese rispetto ai pronostici della vigilia. Perugia, detentrice del trofeo e ancora imbattuta in stagione (24 successi consecutivi), partirà con tutti i favori del pronostico. I Campioni del Mondo, testa di serie numero 1 e capaci di surclasse Cisterna di fronte al proprio pubblico, sono attesi dal rognoso incrocio con Piacenza, che ha avuto la ...