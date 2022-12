Volley maschile | Coppa Italia 2022 2023 | Piacenza batte Verona al tie-break e vola alla Final Four

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dopo un tourbillon di emozioni e tanta incertezza, è al tie-che si decide la quarta semiista delladi. E così, ad approdare, è, che al quinto set eliminadopo una sfida meravigliosa, in cui entrambe si sono spese su ogni punto nell’ultimo impegno dell’anno. Il punteggioe al quinto set è di 2-3 (19-25, 33-31, 22-25, 25-21, 8-15), Perugia la prossima avversaria in semie a febbraio. Il primo set è tutto di marca piacentina: 0-3 diiniziale per la squadra di Bernardi, che poi si porta addirittura sul 5-12 e su questo ...

