Vola il nuovo drone-caccia di Erdogan

Leggi su panorama

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Una settimana dopo il primo volo emergono interessanti dettagli sul progetto turco noto come Bayraktar Kizilelma (Mela rossa, nome dato dagli ottomani alla città di Costantinopoli), ovvero unmilitare che in realtà sarebbe un vero e proprio velivolo militare a pilotaggio remoto in grado di affrontare anche scontri aria-aria, ovvero con doti di manovrabilità che i normali droni non posseggono, e la possibilità di essere lanciato e recuperato dalla nave ammiraglia della Marina turca Lhd Anadolu. Selcuk Bayraktar, il capo della tecnologia dell’azienda Baykar, ha annunciato il primo volo postando un video su Twitter, nel quale si comprende che l’evento si è svolto presso l'aeroporto di Corlu, a circa 80 chilometri a ovest di Istanbul, da dove ilhato per 18 minuti prima di atterrare nello stesso ...