Vivienne Westwood | la signora del punk che rivoluzionò il costume

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Gli inglesi la adoravano, il mondo del fashion la venerava. Chiamarla solo provocatrice sarebbe riduttivo. Perché, ladella moda britannica, scomparsa oggi all’età di 81 anni, era molto di più. Voce unica nel panorama del fashion mondiale, madrina dell’estetica, bastava fare il suo nome per capire quanto fosse amata in patria e non solo. In oltre 60 anni di carriera, la stilista ha dato tutta sé stessa nell’impegno a sostegno delle cause civili ed ambientali, diventando una vera icona green, travalicando i confini della moda. Da tempoera malata ma ha sempre vissuto con discrezione, lontana dai riflettori, al fianco del compagno di una vita, Andreas Kronthaler, che da qualche anno disegna l’etichetta.Isabel Swire nasce ...

Corriere della Sera

È morta. La stilista inglese aveva 81 anni. La provocatrice della moda, che ha costruito l'estetica punk e per prima ha imbracciato la causa della moda sostenibile, era nata l'8 aprile 1941 ...Si è spenta all'età di 81 anni 'serenamente e circondata dalla sua famiglia, a Clapham, nel sud di Londra'. I parenti sottolineano come sia sempre rimasta fedele al suo stile ribelle e al suo impegno . È morta Vivienne Westwood, la stilista aveva 81 anni- Corriere.it Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.