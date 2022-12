Vitamina A | benefici non solo per la pelle ma soprattutto per il sistema immunitario | ecco come capire se si ha una carenza e perché è così importante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Molte donne la conoscono in modo particolare per la sua presenza in prodotti dedicati alla cura della: laA è infatti largamente impiegata in cosmesi. Ma la sua funzione va ben al di là di un’esigenza estetica e di salute cutanea.laA (retinolo, acido retinoico, retinaldeide) è una sostanza alla base di molte funzioni dell’organismo,la vista, la crescita e il differenziamento dei tessuti, la divisione cellulare, la riproduzione e l’immunità. Oltre che fondamentale per le sue proprietà antiossidanti. LaA, molecola liposolubile, insieme ad alcuni carotenoidi, aiuta ila lavorare correttamente, contribuendo a controllare le infezioni. In occidente, problemi didi ...