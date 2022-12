VIDEO Sci alpino | Matthias Mayer | “Il momento giusto per fermarmi” Gli avversari sotto shock | “Non ce l’aspettavamo”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il pettorale numero 6 del superG di Bormio valevole per la Coppa del Mondo 2022-2023 di scimaschile è rimasto al proprio posto., infatti, non lo ha indossato dato che ha deciso di non prendere parte alla seconda gara sulla “Stelvio” e, in un colpo solo, ha annunciato di ritirarsi dal Circo Bianco. Una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta, maturata già da tempo evidentemente, ma comunicata dal fuoriclasse austriaco immediatamente dopo la ricognizione della mattina sulla pista valtellinese. “Ho appena fatto la mia ultima ricognizione. Non c’è una ragione principale, semplicemente non ho più il mordente. Ci ho pensato negli ultimi giorni ed è giunto ildi smettere“. Queste le parole con le quali ha motivato la sua scelta. Dice “addio” uno dei più grandi interpreti della velocità ...