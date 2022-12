(Di giovedì 29 dicembre 2022) Un immensosi è aggiudicato ildi, valevole per la Coppa del Mondo di sci2022-2023. Sulla pista denominata “Stelvio” lo svizzero ha fatto il vuoto, senza mezzi termini, rifilando oltre 6 decimi al vincitore della discesa di ieri, Vincent Kriechmayr, e oltre un secondo al suo connazionale Loic Meillard. Una dimostrazione di superiorità senza mezzi termini, con il detentore della Sfera di Cristallo che ha pennellato dal primo all’ultimo metro, ma sprigionando una velocità impossibile per tutti gli altri rivali che, dopo aver tagliato il traguardo, non hanno potuto fare altro che levarsi il cappello al cospetto del numero 1 dello sci mondiale. A questo puntovolta a 946 punti in classifica generale, distanziando il suo ...

OA Sport

... atlete incredibili del team Roxy , che in questo reel ci mostrano la loro disinvoltura con gli. Sono surfiste provette, ma basta dare un'occhiata a questo reel per capire che se la cavano con ...Oltre allo, si possono praticare molte altre attività all'aria aperta (e non solo). Dal pattinaggio su ghiaccio alle ciaspolate, dallo snowboard alla slitta trainata con gli husky: il ... VIDEO Sci alpino, Marco Odermatt detta legge nel superG di Bormio: vittoria clamorosa per lo svizzero! Sulla pista dove ha vinto ben 7 volte in carriera, infatti, l’altoatesino è uscito di scena anzitempo nel corso del superG valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023, confermando tutte le ...Il pettorale numero 6 del superG di Bormio valevole per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino maschile è rimasto al proprio posto. Matthias Mayer, infatti, non lo ha indossato dato che ha deciso ...