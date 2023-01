VIDEO – Porta Ovest finita nel 2023 Apertura nel 2024 Forse…

Leggi su ladenuncia

(Di giovedì 29 dicembre 2022)sarà terminata nel, aprirà nelL’interlocuzione con il forbito assessore Michele Brigante aggiunge elementi di conoscenza ma non dissipa le nebbie sulla piena funzionalità di un’opera ‘ciclopica’ non per la complessità della stessa ma per i suoi tempi di realizzazione. Nelsaranno trascorsi 16 anni dall’inizio dei lavori (leggi qui). Eppure al 29 dicembre 2022 nessuno riesce a rispondere alla domanda “quando i camion transiteranno per le gallerie?”. Quesito logico quanto, però, di enigmatica interpretazione. Alle gallerie dovranno sommarsi le costruzioni dei due svincoli. Opere complesse. Quello del Cernicchiara, in particolare, prevederà un viadotto di collegamento con l’autostrada. Più giù, altezza villa Poseidon, si sta studiando la migliore ...