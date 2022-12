Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 dicembre 2022)DEL 29 DICEMBREORE 17:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE SUL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA E IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA. SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA NOMENTANA CODE PER LAVORI TRA VIA DI SANTA LUCIA E 12 APOSTOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PROVINCIALE TUSCANESE CODE PER LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA AL KM 11+500 ALL’ALTEZZZA DI CASCATA DI ACQUA MATTA NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE SULLA 156 DEI MONTI LEPINI, A PARTIRE DAL 2 GENNAIO, PRENDERANNO IL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ...