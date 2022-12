Viabilità Roma Regione Lazio del 29-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 dicembre 2022)DEL 29 DICEMBREORE 15:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA PONTINA COD PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER UN MEZZO PESANTE IN PANNE, TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E ARDEATINA; SULLA A1NAPOLI INCIDENTE AL KM 540+700 TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI, CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO, SI TRANSITA QUINIDI SU DUE CORSIE. SULLA A12TARQUINIA INCIDENTET AL KM 41+100 TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD, PRESTARE ASTTENZIONE SULLA PROVINCIALE 22A NOMENTANA CODE PER LAVORI TRA VIA DI SANTA LUCIA E 12 APOSTOLI IN ENTRAMBE ...