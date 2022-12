Via libera dal Senato alla Manovra

la Repubblica

dell'Aula del Senato alla fiducia sulla legge di bilancio. I sì sono stati 109, 76 i contrari e un astenuto. Con la fiducia del Senato la legge di bilancio diventa legge. L'Aula si è ...dunque a tiramisù ai frutti rossi , strudel di mele , millefoglie alla vaniglia e pasticciotti leccesi , ma volendo restare su piatti salati sono sorprendenti anche con i tortelli di zucca ... Prescrizione, nella notte via libera del governo alla proposta Costa che cancella la Spazzacorrotti Marche, suicidio assistito: parte mobilitazione associazione 'Luca Coscioni' per proposta di legge regionale - picenotime.it - IT ...Via libera dell'Aula del Senato alla fiducia sulla legge di bilancio. I sì sono stati 109, 76 i contrari e un astenuto. LA DIRETTA DAL SENATO "Per voi saranno briciole ma forse siete seduti da troppo ...