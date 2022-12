Vespa stravolge il palinsesto | colpaccio senza precedenti | cosa gli affida la Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022)per Bruno. Il conduttore di Porta a Porta sarebbe oggetto di un nuovo progetto in Rai, ossia prendere il timone di una nuova striscia informativa nello spazio che fu di Enzo Biagi con "Il fatto". Per il giornalista ci sarebbe dunque l'access prime time, una fascia delicatissima perché accompagna il pubblico televisivo dall'edizione principale del Telegiornale e fino al programma di prima serata. L'idea della Rai - stando a quanto riportato dal settimanale Oggi - è quella di non sovrapporsi con il Cavallo e la torre di Marco Damilano su Rai3, ma inserirsi nella programmazione di Rai1,andare a toccare i Soliti ignoti, programma di grande successo di Rai 1. Cosìpotrebbe andare in onda subito dopo la sigla di chiusura del Tg1 delle 20, in chiusura al massimo alle 20:31, magari ...