Verratti | rinnovo a vita con il Psg

In questo modo il centrocampista classe '92 avrà la chance di diventare il giocatore nella storia del club con più ...Un record che potrà essere raggiunto grazie anche a questo(getty images) Psg, Verratti rinnova fino al 2026: "Questa è la mia seconda casa" In questo modo il centrocampista classe '92 avrà la chance di diventare il giocatore nella storia del club con più presenze ...Il centrocampista del Psg è a un passo dal record di presenze di Pilorget. Marco Verratti è al club francese dal 2012 e non ha mai giocato in serie A ...