Ventimiglia | bimbo ferito | si costituisce il compagno della nonna

(Di giovedì 29 dicembre 2022) E' indagato in stato di libertà, per lesioni gravissime, ildeldi 6 anni trovato gravementela mattina del 19 dicembre scorso. L'uomo è stato a lungo interrogato ieri pomeriggio dal pubblico ministero. A quanto si apprende, avrebbe picchiato il bambino, attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gaslini di Genova, ma ancora non si è fatta chiarezza sul motivo. L'uomo si era presentato ieri in commissariato a, accompagnato dal proprio avvocato, per rendere spontanee dichiarazioni.