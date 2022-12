Ventimiglia | bimbo di sei anni con fratture alle vertebre e lesioni alla milza | si costituisce il compagno della nonna

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Aveva raccontato agli inquirenti che il bambino era stato investito da un’auto pirata, ma i sospetti su di lui sono aumentati quando dimmagini delle telecamere di video-sorveglianza non è emerso alcun investimento. Poi, si è costituito al commissariato di. Da quanto si apprende, l’uomo ha confessato di aver picchiato il nipotecompagna. L’aggressione si è consumata lo scorso 19 dicembre a, in provincia di Imperia. Il bambino, di 6, è stato ritrovato in gravi condizioni ed ha riportatoa ottoe a un braccio,e un polmone collassato. Adesso, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Gaslini di Genova. Il...

