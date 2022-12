Vaticano | l’aggiornamento su Ratzinger | “Risponde alla cura ma la situazione resta grave”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Città del– Il Papa emerito Benedetto XVI “stando positivamente alle terapie, è vigile e parla, anche se la suadi salute rimane” e, rispetto a ieri, “non è cambiata”. È quando trapela dal monastero Mater Ecclesiae, in, doverisiede dsua rinuncia al ministero petrino. Cosa accadrà dopo la morte di Benedetto XVI? L’unica certezza è il luogo dove sarà sepolto Il Pontefice emerito ha trascorso la notte continuamente sotto controllo medico e il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore. Ieri, al termine dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI in, era stato lo stesso Papa Francesco a chiedere “una preghiera speciale” per il suo predecessore perché “molto ammalato” (leggi qui). Il Faro ...